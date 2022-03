Mais três mulheres denunciam vigilante por contaminá-las com HIV em Goiás

Três novas vítimas se juntaram às seis mulheres que procuraram a polícia para denunciar o vigilante Leovaldo Francisco da Silva, de 37 anos, que foi preso nesta segunda-feira acusado de infectar propositalmente as mulheres na cidade de Pontalina, em Goiás, com o vírus HIV.

Das seis mulheres que até ontem procuraram a delegacia, três já receberam diagnóstico positivo para o vírus; as outras três aguardam o resultado do exame. Ainda não há informações se as três novas mulheres que procuraram a delegacia também estão contaminadas.

Leovaldo foi contaminado com o vírus da Aids em 2019, mas teria escondido a informação das mulheres com quem se relacionava sexualmente e também não usava preservativos durante o sexo desde então.

LEIA TAMBÉM: Touro atropela e mata peão de rodeio em SP: ‘sofreu parada cardiorrespiratória’

Na delegacia, ele alegou que soube estar contaminado apenas no início de março deste ano, mas nessa data, mas uma de suas namoradas disse que havia alertado ele sobre a doença no ano passado. Ela disse que na época ficou com medo e não foi à polícia. Mas uma das mulheres com quem teve relação ouviu os boatos na cidade de que ele estaria doente, fez o teste e com o resultado positivo acionou a polícia.

As investigações começaram quando uma das vítimas procurou a polícia com um teste positivo de HIV, dizendo que tinha sido alertada por outras vítimas de que Leovaldo era soropositivo.

No total, já são nove o número de mulheres que prestaram queixa contra ele, e a polícia acredita que esse número vai aumentar nos próximos dias.

Enquanto isso, o vigilante continua preso preventivamente e vai responder por lesão corporal gravíssima, segundo o delegado que conduz o caso.

Pode interessar também: