Touro atropela e mata peão de rodeio em SP: ‘sofreu parada cardiorrespiratória’

Peão de rodeio com vários anos de experiência, Márcio Barboza, 41 anos, conhecido no meio de rodeios como ‘Jipão’, morreu na noite deste sábado, após ser pisoteado por um touro durante uma das provas do Rodeio Show de Indiana, no interior de São Paulo.

Segundo testemunhas, Márcio montou no touro e assim que abriram a porteira o animal começou a pular, derrubando o peão logo em seguida. Ele ficou apenas alguns segundos em cima do animal antes de cair. Os ajudantes que estavam na arena tentaram afastar o touro, mas ele o animal enraivecido passou a pisotear Márcio com extrema violência.

Ele chegou a receber atendimento médico ainda na arena do rodeio e foi rapidamente transferido para uma ambulância, mas morreu antes de chegar ao hospital na cidade vizinha de Martinópolis. De acordo com o laudo médico, ele sofre uma parada cardiorrespiratória.

Os organizadores do evento, a quipe do Circuito EPshow Rodeo Bull, divulgou nota nas redes sociais lamentando a morte do peão. “Expressamos nosso profundo pesar pelo falecimento do Competidor Márcio Barboza, o “Jipão” de Pirapozinho, em São Paulo, competidor no Rodeio de Indiana, que, na última noite, não resistiu após uma queda durante a competição.”

A polícia instaurou inquérito para apurar a morte no rodeio. O boletim foi registrado como morte suspeita e a polícia quer apurar as circunstâncias do acidente e ouvir a organizadora do evento, que foi contratada pela prefeitura de Indiana.

Os investigadores solicitaram também perícia do Instituto Médico Legal (IML) para confirmar a causa da morte.

