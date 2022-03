Avó envia chocolate recheado com drogas para neto na prisão

Os agentes do CDP (Centro de Detenção Provisória) de Campinas, no interior de São Paulo, encontraram drogas escondidas em pedaços de chocolates enviados por uma avó ao neto, detido na unidade.

Ao todos, foram localizados 33 pacotinhos de maconha dentro dos “inocentes” doces.

A droga foi descoberta durante procedimento de revista das mercadorias enviadas para a unidade prisional, na última segunda-feira (21). O chocolate tinha como remetente o nome da avó do rapaz.

O detento que receberia a encomenda foi isolado preventivamente para procedimento disciplinar, e a droga foi encaminhada para a delegacia. Um boletim de ocorrência foi registrado.

E por falar em drogas...

Uma apreensão de drogas chamou a atenção no começo do mês em Curitiba, no Paraná. Uma equipe da PM (Polícia Militar) fazia patrulhamento de rotina por uma avenida do município quando avistou dois homens que tentaram fugir, mas acabaram capturados pelos agentes. Quando os suspeitos receberam a ordem para deitar no chão, um cachorro caramelo que passava pelo local decidiu “se render” também.

Os policiais fotografaram o cão deitado no asfalto, e a imagem viralizou nas redes sociais depois de vazar de um grupo privado dos agentes.

Os suspeitos foram encaminhados para a delegacia de Rio Branco do Sul por porte ilegal de arma - um revólver calibre 38 sem registro. A dupla também estava com porções de maconha, e a moto que pilotavam estava com alerta de furto e roubo. Para completar, um dos suspeitos ainda estava com mandado de prisão em aberto desde 2012.