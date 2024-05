Mega-Sena de R$ 37 milhões: confira os números sorteados no concurso 2727

O concurso 2727 da Mega-Sena deve pagar para quem acertar as seis dezenas mágicas do sorteio desta terça-feira um prêmio estimado em R$ 37 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Confira as seis dezenas sorteadas para a Mega-Sena desta terça-feira:

04, 32, 39, 48, 51, 57

SEM GANHADORES

O último sorteio da Mega-Sena foi realizado no sábado, quando o prêmio ficou sem ganhadores e acumulou novamente. Quarenta e oito apostas acertaram a quina e cada uma delas ganhou R$ 69.387,92. Na faixa dos quatro acertos, 3.858 apostas ganharam, cada uma, R$ 1.233,28.

Timemania paga R$ 2,5 milhões

Hoje tem sorteio da Timemania e a expectativa é pagar ao apostador que acertar as sete dezenas um prêmio de R$ 2,5 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados para a Timemania nesta terça-feira: