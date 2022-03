Culpado? Cão deita ao lado de suspeitos em abordagem policial no Paraná

Cão 'se rende' em abordagem policial no Paraná Polícia Militar do Paraná (Divulgação)

Um cão muito fofo viralizou nas redes sociais após deitar ao lado de dois suspeitos durante uma abordagem policial na cidade de Itaperuçu, na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná, no último domingo (6).

Uma equipe da PM (Polícia Militar) fazia patrulhamento de rotina por uma avenida do município quando avistou dois homens que tentaram fugir, mas acabaram capturados pelos agentes. Quando os suspeitos receberam a ordem para deitar no chão, o cachorro caramelo que passava pelo local decidiu “se render” também.

A cena chamou a atenção dos policiais, que resolveram fotografar o cão deitado no asfalto. A imagem viralizou nas redes sociais depois de vazar de um grupo privado dos agentes.

“A gente abordou os suspeitos e colocamos eles ao chão, porque um dele estava armado. O cachorro passava no momento da revista a dupla, deve ter pensando que era uma brincadeira e decidiu deitar ao lado deles”, contou o soldado Maurício Brito ao portal de notícias UOL. “Não sei se foi parceiro mesmo ou achou se era uma brincadeira. Ficou assim durante toda a abordagem enquanto eles estavam ao chão”, completou.

Os suspeitos foram encaminhados para a delegacia de Rio Branco do Sul por porte ilegal de arma - um revólver calibre 38 sem registro. A dupla também estava com porções de maconha, e a moto que pilotavam estava com alerta de furto e roubo. Para completar, um dos suspeitos ainda estava com mandado de prisão em aberto desde 2012.

Já o simpático - e inocente - cachorrinho caramelo foi “liberado” pelos agentes. Ao que parece, o animal mora nas ruas da cidade paranaense.

