Resultado da Lotofácil 3109: veja os números sorteados nesta terça-feira

O sorteio desta terça-feira da Lotofácil deve pagar ao apostador que acertar as quinze dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão.

Veja os números sorteados para a Lotofácil nesta sexta-feira, 21 de maio:

01, 03, 05, 08, 09, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23

Dois ganhadores

Uma aposta feita na cidade de Cruzeiro, no interior de São Paulo, foi a única ganhadora do concurso 3108 da Lotofácil, sorteada nesta segunda-feira, de acordo com a Caixa Econômica Federal. A aposta vencedora vai levar para casa um prêmio total de R$ 1.527.512,05.

Na faixa dos 14 acertos, 201 apostas receberam prêmio de R$ 1.593,46. Entre os apostadores que acertaram 13 números, 7.830 levaram para casa R$ 30.

Quina sorteia R$ 630 mil

Após pagar um prêmio milionário para dois apostadores no sorteio desta segunda-feira, a Quina retoma hoje e pode pagar um prêmio de R$ 630 mil a quem acertar as cinco dezenas, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Veja os números do sorteio da Quina: