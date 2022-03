Adolescente afirma que matou mãe e irmão após ser proibido de jogar no celular

O adolescente de 13 anos que matou a mãe, o irmão e feriu gravemente o pai teria realizado os disparos após ser proibido de utilizar o celular.

Conforme a publicação realizada pelo EXTRA, o caso chocante aconteceu na Paraíba durante o último final de semana.

Em depoimento, o jovem confessou que sentiu-se pressionado para estudar e fazer tarefas domésticas, sendo constantemente impedido pelos pais de jogar no celular.

No dia em questão, o menino teve o celular confiscado pelo pai após apresentar um baixo desempenho escolar. Para ele, essa foi a “gota d’água”.

Em virtude dos disparos, a mãe e o irmão mais novo do adolescente morreram no local do crime. Seu pai, um policial militar reformado, foi atingido na região do tórax ao chegar em casa.

No local, ele encontrou a esposa morta com um tiro na cabeça e o filho mais velho em posse de sua arma. Ao ver o pai, o menino disparou contra o homem o ferindo gravemente. Um último disparo vitimou o irmão mais novo do autor do crime, que se assustou e foi atingido ao abraçar o pai.

Ele foi proibido de jogar no celular

Segundo uma declaração do adolescente, o crime foi cometido devido a proibição de jogar em seu celular.

“Ele cometeu o crime por estar sendo proibido de jogar um jogo por conta de seu desempenho escolar. O jovem alegou que estava sob pressão para tirar boas notas”, afirma Ricardo Leite, delegado responsável pelo caso.

Em sua declaração, o delegado ainda informa que o garoto se surpreendeu ao descobrir que o pai sobreviveu ao disparo. “Percebi que ele se assustou ao saber que o pai ficou vivo. Acho que ele se ‘sentiria melhor’ se soubesse que os três estavam mortos”.

Após confessar, o jovem foi detido em uma sala reservada para menores de idade na carceragem da Polícia Civil da Paraíba e aguarda os procedimentos para ser transferido ao Centro de Internação de Adolescentes da Paraíba.