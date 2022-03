Aluna é esfaqueada por colega em sala de aula na zona leste de São Paulo

Um estudante de 13 anos que alegou ter sofrido bullying deu várias facadas em uma aluna do colégio Floresta nesta terça-feira, na zona leste de São Paulo. A vítima foi golpeada pelo menos 10 vezes e teve um dos pulmões perfurados no ataque. Um garoto que tentou protegê-la também foi ferido na perna.

O ataque ocorreu por volta das 11h em uma sala de aula de alunos das 8ª série, no momento em que era realizada a troca de professores. O adolescente usou uma faca de cozinha no ataque. A jovem estudante foi levada às pressas para o Hospital Municipal de Ermelino Matarazzo e depois transferida para o Hospital 9 de Julho, e não corre risco de morte.

A polícia foi acionada e encontrou o agressor no campo de futebol da escola. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia da Ponte Rasa, acompanhado dos pais. Para o delegado, ele disse que estava sendo intimidado pela aluna, por isso cometeu a agressão.

O aluno ferido na perna foi medicado e já prestou depoimento à polícia.

A escola foi fechada para perícia até a próxima segunda-feira, de acordo com a advogada da instituição, Luciana Gaston Schwab.

De acordo com o delegado que está investigando o caso do adolescente de 13 anos que matou a mãe, o irmão e baleou o pai no último sábado, na cidade de Patos, na Paraíba, em nenhum momento de seu depoimento o jovem chorou ou manifestou qualquer arrependimento pela morte da família.

Ele confirmou ao delegado que vinha sendo pressionado pela família para estudar e ajudar nas tarefas domésticas e não podia jogar em seu celular. “Eu tava sendo muito ameaçado com isso”, disse o adolescente.

