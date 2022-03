Bombeiros de Petrópolis recebem cartas de agradecimento de estudantes

Os bombeiros que estão atuando nos resgates na tragédia em Petrópolis receberam um gesto de carinho de um grupo de estudantes, durante o fim de semana.

Dois alunos do ensino médio do Colégio Estadual José do Patrocínio escreveram cartinhas de agradecimento aos militares. A escola fica localizada na cidade de São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

As correspondências foram entregues pela adolescente Sara Peixoto, de 14 anos. Ela subiu a serra acompanhada da mãe, para levar as palavras de seus colegas, conforme noticiou o jornal Extra.

“Venho por meio desta carta prestar meu agradecimento e respeito pelos seus esforços e trabalho duro para ajudar as famílias, pondo as suas próprias vidas em risco em meio a uma pandemia de um vírus mortal, riscos de desabamentos, e tudo que poderia vir a acontecer. Ao contrário da minha mãe, não sou uma pessoa religiosa, mas peço para todos os deuses que cuidem de vocês e das pessoas desabrigadas, o que estão fazendo é um trabalho incrível e inspirador realmente admirável, meu irmão diz que é como se fossem heróis da vida real e que quer ser um bombeiro como vocês. Não sou alguém que sabe demonstrar muitos sentimentos (talvez dê para perceber pela minha escrita), mas agradeço profundamente pelos seus esforços e sei que todos compartilham do mesmo sentimento que eu. Com carinho, Nayara Soares”. — Carta de alunos do Colégio Estadual José do Patrocínio, para os bombeiros que atuam em Petrópolis

A garota ficou muito feliz com a recepção dos bombeiros. “Eu nunca imaginei que faria algo do gênero ou que entraria num quartel do Corpo de Bombeiros. Foi muito legal”, disse Sara, em entrevista ao Extra.

A ideia de escrever as cartinhas foi de uma professora de Língua Portuguesa do colégio. A tragédia da cidade fluminense vinha sendo debatida em sala de aula. Por conta disso, foi proposta uma atividade em que eles poderia escrever para os bombeiros e para as famílias das vítimas.

A comandante do quartel de Petrópolis recebeu as cartas e tirou fotos com a estudante portadora das correspondências.

“Eu li a cartinha para a tropa, foi muito emocionante. A menina veio de longe, lá da Baixada, subiu a serra e trouxe esse carinho. Isso não tem preço”, disse a comandante tenente-coronel Elisangela Matos, para o jornal Extra.

A tragédia

Subiu para 231 o número de mortos confirmados em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, após as fortes chuvas que atingiram a cidade no dia 15 de fevereiro. A atualização foi divulgada nesta terça-feira (1º) pelo gabinete integrado responsável por coordenar ações na cidade.

Já são quase quinze dias de trabalho dos bombeiros. A tragédia é a maior provocada pelas chuvas fortes já registrada no município pela Defesa Civil desde 1932, quando a medição teve início.

Leia também: “Eram minha vida INTEIRA”: Jovem perde toda família na tragédia de Petrópolis