Termômetros podem chegar aos 30ºC hoje em São Paulo, mostra previsão

Veja como fica a previsão do tempo para São Paulo Pixabay (Divulgação)

Prepara-se para uma segunda-feira (21) quente. Os termômetros na cidade de São Paulo podem chegar aos 30ºC, segundo previsão meteorológica do Climatempo.

O pico deve ser atingido por volta das 14h. Por isso, se for sair de casa no horário, é bom não esquecer o protetor solar e carregar uma garrafinha de água para manter a hidratação.

Já fica na casa dos 19ºC bem agora, às 6h.

O dia será de sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva pode ocorrer à tarde. Segundo o Climatempo, há 60% de chances de precipitações de apenas 5 mm.

A umidade do ar varia entre 32% e 72%.

O sol de despede por volta das 18h42.

Previsão para o Rio de Janeiro

A tragédia ocasionada pelas chuvas na região serrana do Rio de Janeiro na última semana fez com que as atenções ficassem voltadas ao Estado. Desabamentos e enchentes ocasionaram a morte de mais de 170 pessoas em Petrópolis.

Segundo o Climantempo, a atualização dos modelos meteorológicos indicam que a ZCAS (Zona de Convergência do Atlântico Sul) ainda se faz presente nesta segunda-feira, reforçando assim a chuva em áreas do Rio de Janeiro e também de Minas Gerais. A formação de um vórtice em altos níveis intensifica ainda mais esse sistema.

Entre hoje e terça-feira (22), a previsão é de chuva volumosa em toda a Serra Fluminense, com acumulados totais entre 50 e 100 mm acontecendo a qualquer momento do dia. Pontualmente esse valor pode ser ainda mais alto, e se aproxima dos 150 mm.

Os temporais atuam sobre áreas já fragilizadas, com solo encharcado, como a Zona da Mata mineira e a Serra Fluminense. Por isso, é mantida a situação de risco geo-hidrológico, como deslizamento de terra e encostas, alagamentos, enxurradas e transbordamento de córregos.

A chuva não para, mas diminui a partir de quarta-feira (23), tornando-se mais espaçada, com breves períodos de melhoria. O sol aparece de forma tímida e o volume de chuva diminui.