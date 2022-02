Prêmio da Quina acumula em R$ 1,5 milhão

Ninguém acertou os cinco números da Quina no concurso 5449, sorteado no sábado (12) e, por isso, o prêmio acumulou em R$ 1,5 milhão. O próximo sorteio acontece amanhã (14), a partir das 20h.

Oitenta e duas pessoas chegaram bem perto de levar a bolada principal, adivinhando quatro dezenas. Cada uma delas vai embolsar R$ 3.730,90.

O terno (três acertos), por sua vez, vai pagar R$ 52,17 a 5.584 apostas.

Confira aqui as dezenas sorteadas para a Quina na noite de ontem.

Como apostar na Quina

Quer tentar a sorte na Quina mais uma vez? Basta marcar de cinco a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Ganham prêmios os acertadores de dois, três, quatro ou cinco números.

São, no total, seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, sempre a partir das 20h.

O preço da aposta com cinco números é de R$ 2.

Podem jogar maiores de 18 anos em qualquer casa lotérica do Brasil ou pelo canal eletrônico, sem sair de casa. As apostas devem ser feitas até as 19h do dia do sorteio.

Ontem também teve Mega-Sena

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2453 da Mega-Sena, sorteadas na noite do último sábado. Assim, o prêmio acumulou e pode pagar R$ 12 milhões na próxima quarta-feira (16) ao felizardo que adivinhar as seis dezenas.

Sessenta e três pessoas marcaram a quina (cinco dezenas) e vão receber R$ 35.542,46 cada, informoi a Caixa Econômica Federal.

Já a quadra (quatro números) fez 3.892 ganhadores e vai pagar prêmios individuais no valor de R$ 821,89.

Veja aqui as dezenas sorteadas no sábado para a Mega-Sena.