Confira o sorteio da Mega-Sena deste sábado

A Mega-Sena, concurso 2449, pode pagar R$ 36 milhões àquele que acertar as dezenas da sorte deste sábado. O prêmio total é de Prêmio 36.777.76.67,10.

Os números sorteados foram:

14, 20, 21, 31, 49, 52

SORTEIO ANTERIOR

No sorteio desta quinta-feira (27), o prêmio acumulou, já que a Mega-Sena não tem ganhadores. Na última terça-feira, o mais perto que os apostadores chegaram de botar as mãos no prêmio foi acertando a quina. Quarenta e duas apostas fizeram cinco pontos e cada uma delas ganhou R$ 48.167,42.

Os números sorteados para a Mega-Sena na última quinta-feira foram:

18, 30, 32, 35, 40, 48

LEIA TAMBÉM:

Veja também o sorteio do Dia de Sorte

O concurso 561 do Dia de Sorte paga neste sábado um prêmio de R$ 1,7 milhão.

Veja os números sorteados:

01, 04, 16, 18, 19, 21, 30

MÊS DA SORTE: 07

Neste sábado teve também Dupla Sena

O concurso 2328 da Dupla Sena paga neste sábado um prêmio de R$ 3.339.302,93 para os apostadores que acertaram os números do primeiro sorteio

Veja os números sorteados para a Dupla Sena:

1º Sorteio

20, 23, 28, 38, 43, 44

2º Sorteio

05, 19, 23, 36, 43, 44

Apostou na Timemania? Veja os números

Veja os números sorteados para a Timemania deste sábado.

05, 10, 20, 41, 59, 64, 70

TIME DO CORAÇÃO: 31 (Grêmio/RS)