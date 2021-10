Empresário é preso suspeito de atirar e matar transexual em Rio Verde, Goiás

Um empresário de 37 anos foi preso suspeito de matar uma transexual, de 29, em Rio Verde, Goiás. Segundo a Polícia Civil, ele alegou que parou para pedir informações e um grupo de transexuais entrou no veículo dele sem autorização, quando acabou roubado. Já as amigas da vítima, que presenciaram o crime, dizem que foram contratadas para um programa, que não aconteceu, e o homem atirou porque queria o dinheiro de volta.

O crime ocorreu no último dia 16 de setembro, mas o empresário foi preso na sexta-feira (1º). Segundo o delegado Adelson Candeo, que investiga o caso, a vítima, identificada como Alessandra, foi atingida por um tiro no rosto e não resistiu aos ferimentos. Imagens de câmeras de segurança da região ajudaram a polícia a entender o que aconteceu.

Ao ser preso, o empresário, que não teve o nome divulgado, disse que esteve em Rio Verde na data do crime e, ao parar para pedir informações para as transexuais, acabou sendo rendido por elas, que teriam o obrigado a dirigir até um posto de gasolina desativado, onde comprariam drogas com o dinheiro dele. Em seguida, ele alega que deixou as transexuais no local de origem e houve uma discussão, momento em que ele atirou.

Já as transexuais que prestaram depoimento à polícia dizem que o suspeito as contratou para um programa e, para isso, seguiram até o posto desativado. Porém, ele teria desistido e exigido o dinheiro de volta. Durante a discussão, ele atirou a acabou matando a Alessandra.

O empresário segue preso preventivamente e aguarda audiência de custódia com o Poder Judiciário.