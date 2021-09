Em um esforço para completar esquema vacinal da covid-19, SP tem “Dia V” neste sábado

Mais de 5 mil postos em todo o estado de São Paulo estarão abertos neste sábado (2) das 7h às 19h para a realização do Dia V contra a covid-19.

De acordo com a coordenadora geral do Programa Estadual de Imunização, Regiane de Paula, o objetivo e aumentar a cobertura vacinal e intensificar a aplicação da segunda dose para completar o esquema vacinal de milhares de pessoas que não voltaram aos postos após a primeira dose.

Segundo a coordenadora, todos os 645 municípios devem participar desse esforço para atrair e vacinar a população com a segunda dose da vacina conta covid-19.

Para isso, as equipes municipais e estaduais estarão trabalhando integradas para também conscientizar a população sobre a importância de completar o esquema vacinal.

Até esta quarta-feira o site Vacina já, do governo do estado, mostrava que haviam sido aplicadas 63.175.339 doses do imunizante em São Paulo, com 36.791.908 pessoas com a primeira dose e 24.839.795 com a segunda. Outras 1.155.588 moradores tomaram a vacina em dose única, o que somado ao grupo da segunda dose dá uma cobertura vacinal completa em 73,20% da população paulista.

Em função do número de vacinas aplicadas no estado, segundo o secretário Jean Gorinchteyn, o estado possui atualmente 11 mil pacientes a menos internados nos hospitais de São Paulo, se comparado ao pico da doença, em abril deste ano.