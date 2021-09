Licenciamento 2021: amanhã acaba prazo para carros placa final 7

Amanhã (quinta-feira) é o último dia para os donos de carro de São Paulo com placa final 7 pagarem o licenciamento anual obrigatório de 2021.

A partir de sexta-feira, os motoristas que forem flagrados dirigindo carro sem licenciamento serão multados e terão seus veículos apreendidos.

O valor do licenciamento 2021 é o mesmo para todos os carros usados: R$ 89,91.

O pagamento deve ser feito diretamente na rede bancária, em terminais de autoatendimento ou pelo Internet Banking. Para isso, basta preencher os números do Renavam do veículo.

Entretanto, de acordo com o Detran.SP, se o carro tiver qualquer pendência com IPVA, multas ou licenciamento atrasado, o banco não está autorizado a efetuar o licenciamento deste ano. Neste caso, será preciso quitar todas as pendências para só depois fazer o licenciamento.

Neste ano, o contribuinte não receberá pelo correio e nem poderá retirar o documento de quitação nos postos do detran. Dois dias após o pagamento, o CRLV estará disponível para download e poderá ser impresso ou armazenado no celular.

Para baixar o documento acesse Poupatempo, Detran.SP e Denatran.

Neste ano não houve cobrança do DPVAT, o seguro obrigatório.

Confira o calendário do Licenciamento 2021: