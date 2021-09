VÍDEO: Operador de máquinas dá água para tatu às margens de rodovia em Goiás

Um tatu que estava às margens da GO-156, no município de Nazário, em Goiás, recebeu água de um operador de máquinas que passava pelo local. Ao ver o animal em um local totalmente seco e com a temperatura muito alta, o homem decidiu ajudar o animal. Ele gravou um vídeo, no qual o animal parece gostar do “carinho”. Veja abaixo:

O registro foi feito por Nelson Cardoso na tarde de segunda-feira (20). Ele disse que voltava para casa do trabalho, quando avistou o animal. “Eu fui dando água para ele, fomos nos tornando íntimos, fizemos uma bela amizade”, afirmou.



Como o tatu estava às margens da rodovia, o operador de máquinas disse que desceu do carro com o intuito de afastá-lo. Porém, percebeu que ele poderia estar com sede e pegou uma garrafa com água. Foi quando teve a ideia de gravar o vídeo, que mostra o tatu bebendo a água e aproveitando para tomar um banho.

Nas imagens, é possível ver que o tatu deixou Nelson passar a mão nele, quase como uma forma de agradecimento. Em seguida, o homem disse que levou o animal e soltou em uma área de mata para que ele não fosse atropelado.