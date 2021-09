Imunossuprimidos entram na fila da terceira dose na capital

Além dos idosos com mais de 80 anos, a Prefeitura de São Paulo começou a aplicar a terceira dose da vacina contra a covid-19 no público adulto imunossuprimido de todas as idades.

Diferentemente dos idosos, que estão aptos a receber a dose adicional somente depois de seis meses da aplicação da segunda dose, os imunossuprimidos, que são as pessoas com baixa imunidade por alguma condição de saúde, podem receber o reforço 28 dias após terem completado o esquema vacinal (com as duas doses ou com a dose única.)

Segundo a prefeitura, 144,4 mil pessoas com mais de 80 anos já podem receber a terceira dose. Já o público de adultos imunossuprimidos foi estimado em 18 mil moradores.

O calendário do governo do estado prevê que todos os idosos com mais de 60 anos e os imunossuprimidos receberão a terceira dose até 10 de outubro. METRO