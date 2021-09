PM salva recém-nascido de 4 dias que parou de respirar após se engasgar, em Santo André

Um recém-nascido de apenas quatro dias de vida foi salvo por uma equipe da Polícia Militar, nesta segunda-feira (20), em Santo André, no ABC Paulista. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP), o menino engasgou e parou de respirar. Após usar técnicas de salvamento, a equipe conseguiu levá-lo ao hospital com segurança.

O salvamento foi realizado por uma equipe do 10º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M), que se encontrava em uma base móvel na Rua Almada. “Estávamos no local quando um casal, que chegou em um veículo, pediu ajuda para socorrer o seu filho que estava engasgado”, relembrou a soldado Jéssica Machado da Costa.



“Quando fui ver a criança, ela estava toda roxa, então a peguei no colo e iniciei a manobra de Heimlich [método de desobstrução de vias aéreas]”, completou a policial.

Divulgação/PM

Com a realização do procedimento, o pequeno Miguel voltou a respirar e foi levado ao Hospital da Mulher, em Santo André, onde recebeu o devido atendimento médico e passa bem.

“Foi muito gratificante realizar esse salvamento. O momento mais emocionante foi quando ele [Miguel] deu o primeiro respiro”, destacou a soldado que está há dois anos e quatro meses na PM e pela primeira vez atuou em uma ocorrência desta natureza.

O pai do recém-nascido ressaltou que a equipe mostrou muito amor à profissão durante o atendimento ao seu filho e demonstrou sua gratidão aos policiais militares. “Só tenho a agradecer por terem salvo a vida do meu filho. Eles estavam no local e hora certa. Não foi um acaso, foi Deus”, finalizou Anderson Nascimento.