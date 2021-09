Jovem corre risco de morte caso substância utilizada para inflar seus bíceps não seja removida

Conhecido como “Popeye da vida real”, Kirill Tereshin corre risco de morte caso a substância utilizada para inflar seus bíceps, e os implantes que o modelam, não sejam removidos.

O jovem, de 25 anos, é um ex-soldado que utilizou as injeções para modificar a aparência de seus braços, dando a impressão de possuir músculos enormes.

Segundo reportagem do The Mirror, o rapaz já teve os tríceps falsos removidos, mas agora deverá ser submetido a primeira operação para remoção dos implantes localizados em seus bíceps. Por conta das modificações, ele corre o risco de perder os movimentos dos braços.

Conforme declaração do cirurgião Dmitry Melnikov, “O risco de complicações neste caso é muito elevado. Mas não realizar o procedimento também não auxiliará o paciente. Uma substância tóxica no corpo, a longo prazo, pode complicar os rins e levar à morte”.

Popeye da vida real precisará passar por procedimento cirúrgico para remoção de implantes no bíceps

Em suas redes sociais, Kirill, apelidado de Bazooka, mostra o momento em que passa por uma tomografia computadorizada antes de ser operado em Moscou. A operação irá remover a substância utilizada para inflar seu braço esquerdo.

Na imagem, Kirill aparece em frente ao equipamento médico, mostrando o braço deformado com uma tatuagem em homenagem a Gennady Zyuganov.

“Em breve terei uma terceira cirurgia muito complicada e difícil. Não sei como vai acabar”, declarou o jovem.

Ele ainda admitiu ter causado a situação em que se encontra atualmente, após utilizar as substâncias químicas para aumentar os braços. “Eu cresci meus braços quando tinha 20 anos devido à minha própria estupidez. Não pensei nas consequências”.

O jovem foi persuadido a remover os implantes pelo ativista russo WAG Alana Mamaeva, que segue apoiando o jovem em sua decisão.

“Tenho sorte de ter médicos que me contataram. Deus me livre que algo aconteça com este nervo e eu não possa mover meu braço. Realmente me preocupo com isso. Estou com muito medo…Eu deveria ter pensado sobre isso antes, eu sei. Eu me culpo, eu sei que sou culpado”, desabafou o jovem.