Corpo com as características físicas de youtuber desaparecida é localizado

Corpo que corresponde com a descrição da youtuber Gabby Petito foi localizado no Parque Nacional Grand Teton, em Wyoming. Apesar das características serem condizentes com a jovem, a polícia não confirmou se tratar da youtuber desaparecida.

Segundo reportagem publicada pelo The Mirror, os restos mortais foram localizados e o FBI declarou em coletiva de imprensa que as características eram compatíveis com Gabby.

A jovem, de 22 anos, desapareceu após deixar um hotel com o namorado Brian Laundrie, em Salt Lake City, Estados Unidos. O casal mantinha os registros da viagem pelos Estados Unidos em um canal no Youtube e em postagens nas redes sociais.

Segundo Charles Jones, agente do FBI responsável pela coletiva de imprensa, a família da jovem foi informada, mesmo sem a confirmação de que o corpo encontrado seja realmente o dela.

“Hoje mais cedo foram descobertos restos humanos consistentes com as características de Gabrielle Petito, a identificação forense completa não foi concluída para confirmar que encontramos Gabby, mas sua família foi notificada sobre a descoberta”, declarou.

A causa da morte não foi determinada.

Polícia aguarda a finalização da investigação forense para confirmar se o corpo localizado é da youtuber

Joseph Petito, pai de Gabby, publicou uma foto da jovem no Twitter após as declarações feitas na coletiva de imprensa.

A imagem, que mostra a jovem entre duas asas pintadas, tinha como legenda um coração partido seguido da frase “Ela tocou o mundo”.

Na última quarta-feira, Brian Laundrie, de 23 anos, foi notificado como sendo uma “pessoa de interesse” na investigação sobre o desaparecimento da youtuber. A polícia de North Port permanece buscando por Brian, que está desaparecido há vários dias.

Uma publicação da polícia local relatou que a investigação sempre teve como objetivo localizar a jovem com vida. “Nosso foco desde o início, junto com o FBI e os parceiros nacionais, foi trazê-la para casa. Continuaremos a trabalhar com o FBI na busca por mais respostas”.

Anteriormente, a família de Gabby implorou pela ajuda dos pais de Brian através de uma carta. “Estamos escrevendo esta carta para pedir sua ajuda para encontrar nossa filha. Entendemos que vocês estão passando por um momento difícil e seu instinto de proteger seu filho é forte. Pedimos que se coloquem em nosso lugar”.

A carta termina com um apelo: “Tudo que queremos é que Gabby volte para casa. Por favor, nos ajude a fazer isso acontecer”.