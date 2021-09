Covid-19: Terminal de Cidade Tiradentes vacina passageiros

O Terminal de ônibus de Cidade Tiradentes, na zona leste de São Paulo, está vacinando nesta terça-feira passageiros idosos que necessitam tomar a dose adicional (terceira dose) ou pessoas com alto grau de imunossupressão.

Idosos que pretendem tomar a terceira dose devem ter completado o esquema vacinal (primeira e segunda dose) há pelo menos seis meses.

Os agentes de saúde vacinam no local também os adolescentes entre 12 e 17 anos e adultos com mais de 18 anos, de acordo com o calendário municipal de vacinação de São Paulo.

Os agentes permanecerão imunizando os passageiros até 17h.

Serviço



Dia: 21 de setembro

Horário: das 8h às 17h

Local: Term. Cidade Tiradentes – Rua Sara Kubitscheck, 165 – Cidade Tiradentes