Acidente envolvendo ônibus de turismo e carro deixa 4 mortos e 16 feridos em Minas Gerais

Um acidente envolvendo um ônibus de turismo e um carro matou quatro pessoas e deixou outras 16 feridas na madrugada desta terça-feira (21) na MGC-122, na zona rural de Francisco de Sá, em Minas Gerais. Com o impacto, o veículo menor foi partido ao meio.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a suspeita é de que o condutor do carro perdeu o controle da direção, invadiu a contramão e atingiu de frente o ônibus, que seguia de Osasco, na Grande São Paulo, para Abaíra, na Bahia, levando 41 passageiros.



Com a força da colisão, algumas vítimas chegaram a ser arremessadas na via. Além disso, peças dos veículos foram parar a mais de 100 metros de distância do local do acidente.

Segundo o Corpo de Bombeiros, quatro pessoas que seguiam no carro de passeio não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local. O motorista do ônibus ficou preso às ferragens e os socorristas precisaram de utilizar ferramentas hidráulicas para serrar a janela e retirá-lo do veículo. Ele e outro passageiro que sofreram lesões mais graves foram levados para a Santa Casa de Montes Claros.

Já os demais 14 passageiros do ônibus que ficaram feridos e foram levados para hospitais de Janaúba, Capitão Éneas e Francisco Sá.

Um representante do Departamento de Estradas e Rodagens (DER) esteve no local e informou que a empresa de ônibus tem autorização para fazer o transporte de passageiros de São Paulo para Bahia. Os demais passageiros que não ficaram feridos seguiram viagem em um outro ônibus da mesma empresa.