Lotofácil pode pagar R$ 1,5 milhão nesta segunda-feira; confira as dezenas

A Lotofácil, concurso 2327, pode pagar R$ 1,5 milhão ao apostador que adivinhar as 15 dezenas da sorte desta segunda-feira (dia 20).

São elas:

01 – 02 – 03 – 04 – 06

07 – 08 – 11 – 13 – 15

17 – 19 – 20 – 21 – 25

No sábado (dia 18), um apostador de Iretama, no Paraná, levou sozinho a bolada de R$ 1.418.330,48 da Lotofácil.

Também foram premiados 185 apostadores que acertaram 14 pontos com R$ 1.607,53 cada.

Na faixa dos 13 acertos, 7.301 apostas ganharam R$ 25.

Quina

O concurso 5662 da Quina, sorteado na noite desta segunda, pode pagar R$ 700 mil ao acertador das cinco dezenas.

Veja o resultado:

22 – 34 – 74 – 51 – 68

No sábado passado, um apostador de Ribeirão Preto, em São Paulo, levou o prêmio acumulado de mais de R$ 8 milhões na Quina.

Além dele, 79 apostas acertaram a quadra (quatro pontos) e cada um deles ganhou R$ 9.368,98.

A Quina pagou ainda R$ 142,58 para 7.806 apostas que acertaram apenas o terno (três números).

Super Sete

A Super Sete, mais nova loteria da Caixa Econômica Federal, sorteou hoje prêmio estimado em R$ 1,6 milhão. Para levar a bolada é preciso acertar os sete números do concurso 146.

Confira aqui:

0 – 0 – 5 – 5 – 0 – 7 – 4

O último sorteio da Super Sete não teve ganhadores da faixa principal e, por isso, o valor acumulou para hoje.

Cinco apostadores, contudo, acertaram seis números e cada um deles levou para casa R$ 6.655,13.

Outros setenta e nove apostas acertaram cinco pontos e ganharam R$ 601,72.

Entenda como funcionam os sorteios

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam.

O Metro World News acompanha os sorteios em tempo real e divulga o resultado imediatamente em suas redes sociais e no site.