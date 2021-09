Neto de Luciano do Valle morre após ser baleado em assalto em São Paulo

O gerente comercial e consultor de negócios Lucas do Valle, de 29 anos, neto do locutor Luciano do Valle, morreu na noite da última sexta-feira (dia 17), dois dias após ser baleado na cabeça durante um assalto, no Ipiranga, em São Paulo.

Lucas estava internado desde quarta-feira no Hospital São Paulo. Ele faria aniversário neste sábado (dia 18).

Segundo testemunhas, o gerente comercial chegava para trabalhar quando dois homens em uma moto anunciaram o assalto. Eles atiraram na vítima e fugiram. Policiais militares foram acionados e encontraram a vítima caída na calçada.

O caso é investigado como latrocínio (roubo seguido de morte) pelo 17º Departamento Policial (Ipiranga).

Nas redes sociais, a mãe de Lucas, Alessandra do Valle, prestou homenagem ao filho.