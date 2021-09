Cidade de São Paulo vacina adolescentes a partir de 12 anos contra a covid-19 neste sábado

A cidade de São Paulo vacina neste sábado (dia 18) adolescentes a partir de 12 anos contra a covid-19. Para receber a dose, eles devem estar acompanhados pelo responsável ou apresentar autorização assinada.

Idosos acima de 85 anos que tenham tomado a segunda dose ou a vacina de dose única há pelo menos seis meses também podem receber a dose adicional hoje.

Em ambos os casos, o imunizante aplicado é o da Pfizer.

Impasse envolvendo adolescentes

Os adolescentes continuarão a ser vacinados em São Paulo apesar de o Ministério da Saúde ter orientado a suspensão da imunização para este grupo na última quarta-feira (dia 15).

Na ocasião, a Pasta recomendou a vacinação apenas para pessoas desse grupo que tenham deficiência permanente, comorbidades ou que estejam privados de liberdade.

O governo de São Paulo, porém, decidiu seguir o entendimento do Comitê Científico do Estado. “A medida [do governo federal] cria insegurança e causa apreensão em milhões de adolescentes e famílias que esperam ver os seus filhos imunizados, além de professores que convivem com eles”, disse nota do governo paulista.

Filômetro

O site De Olho na Fila, da Prefeitura de São Paulo, permite que a população acompanhe a vacinação nos postos de São Paulo, consulte quais postos estão em operação e a vacina que possuem em estoque. Com ele, é possível escolher o melhor momento para se dirigir aos postos de vacinação.

Os agentes de saúde também solicitam que os candidatos à vacinação preencham o pré-cadastro no site Vacina Já para agilizar o atendimento e diminuir as filas nas unidades que estão imunizando a população.