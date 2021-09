Confira os números da Mega-Sena deste sábado; prêmio é de R$ 23,5 milhões

Atualizada às 20h30

A Mega-Sena, concurso 2410, pode pagar R$ 23,5 milhões ao felizardo que adivinhar as seis dezenas da noite deste sábado (dia 18).

São elas:

07 – 10 – 27 – 35 – 43 – 59

A Mega-Sena da última quarta-feira (dia 15) não saiu para nenhum apostador e, por isso, o montante acumulou para hoje.

LEIA TAMBÉM:

Na faixa dos cinco acertos, 23 apostas receberam prêmios individuais de R$ 67.950,86.

Outras 1.364 apostas acertaram quatro pontos e cada uma delas ganhou R$ 1.636,85.

Veja os números sorteados para a Mega-Sena desta quarta-feira.

Quina

O concurso 5661 da Quina pode pagar nada menos do que R$ 8,5 milhões ao apostador que acertar as cinco dezenas deste sábado.

Veja o resultado aqui:

10 – 13 – 30 – 57 – 66

Ninguém acertou os cinco números sorteados na Quina na última sexta-feira (dia 17).

A quadra (quatro acertos) pagou R$ 8.382,30 a 87 pessoas, enquanto o terno (três números) rendeu R$ 177,64 a 6.173 apostas.

Veja como foi o sorteio da Quina da última sexta-feira.

Lotofácil

A Lotofácil, concurso 2326, pode pagar R$ 1,5 milhão ao apostador que adivinhar as 15 dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

Confira:

02 – 03 – 04 – 05 – 06

08 – 11 – 12 – 13 – 14

16 – 20 – 22 – 23 – 25

Um apostador de Suzano, em São Paulo, levou sozinho o prêmio principal da Lotofácil de ontem. Ele embolsou R$ 1.704.602,74 por ter acertado as 15 dezenas da noite.

Outras 235 pessoas adivinharam 14 pontos e receberam R$ 1.520,92.

Quem marcou 13 pontos – 8.777 apostadores – levou a singela quantia de R$ 25.

Veja aqui as dezenas de ontem do concurso 2325 Lotofácil.

Dupla Sena

Neste sábado também rolou o concurso 2275 da Dupla Sena, com prêmio avaliado em R$ 500 mil.

Veja os sorteios:

1º sorteio: 05 – 21 – 28 – 33 – 37 – 42

2º sorteio: 16 – 24 – 33 – 37 – 40 – 46

Na quinta-feira passada (dia 16), não houve ganhadores das faixas principais de ambos os sorteios.

No primeiro, entretanto, uma pessoa acertou cinco números e recebeu R$ 38.647,77. Outras 401 apostas marcaram quanto pontos e ganharam R$ 110,14 cada.

Já no segundo sorteio, oitos apostadores levaram R$ 4.347,87 pela quina e 385 receberam R$ 114,72 pela quadra.

Perdeu o último sorteio da Dupla Sena? Recupere aqui.

Entenda como funcionam os sorteios

Reprodução/ Google

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam.

O Metro World News acompanha os sorteios em tempo real e divulga o resultado imediatamente em suas redes sociais e no site.