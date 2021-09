Já pensou levar R$ 7 milhões na Quina? Confira as dezenas

Atualizada às 20h11

A Quina, concurso 5660, pode pagar nada menos do que R$ 7 milhões ao felizardo que adivinhar as cinco dezenas da noite desta sexta-feira (dia 17).

Veja os números:

05 – 26 – 40 – 52 – 67

No sorteio da quinta-feira (dia 16), ninguém levou o prêmio principal da quina, que acumulou.

Cinquenta apostadores chegaram bem perto de abocanhar um valor milionário. Cada um deles acertou quatro números e ganharam prêmio individual de R$ 12.895,47.

Na faixa dos três acertos, 4664 apostas foram premiadas com R$ 207,88 cada.

Lotomania

A Lotomania, concurso 2214, pode render R$ 3 milhões ao apostador que adivinhar as 20 dezenas sorteadas hoje pela Caixa Econômica Federal.

Confira o resultado:

07 – 17 – 19 – 21 – 24

26 – 31 – 38 – 43 – 46

47 – 51 – 53 – 65 – 67

70 – 76 – 78 – 86 – 90

Na terça-feira passada (dia 14), ninguém marcou a totalidade dos números.

Três pessoas, porém, acertaram 19 pontos e levaram R$ 83.453,44.

Quem adivinhou 18 dezenas – caso de 59 apostadores – recebeu R$ 2.652,12.

Entenda como funcionam os sorteios

Reprodução/ Google

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam.

O Metro World News acompanha os sorteios em tempo real e divulga o resultado imediatamente em suas redes sociais e no site.