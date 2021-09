Sexta-feira é o último dia para se inscrever no Bolsa do Povo

Interessados em participar do Programa Bolsa do Povo Educação, do governo do Estado, têm até amanhã (dia 17) para fazer sua inscrição pela Internet.

O programa vai pagar R$ 500 mensais para pais, mães e responsáveis legais de alunos matriculados nas Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) por seis meses, podendo ser prorrogado até 31 de dezembro de 2022.

Os escolhidos pelo programa trabalharão 4 horas por dia e irão auxiliar as equipes gestoras das Etecs e Fatecs no cumprimento do protocolo sanitário adotado para permitir o retorno facultativo dos estudantes às aulas presenciais.

Para se candidatar a uma bolsa, é necessário:

Ser o responsável legal por um aluno de Etec;

Ter entre 18 e 59 anos;

Estar desemprego há pelo menos três meses;

Não ter comorbidades associadas à covid-19;

Residir no município onde está localizada a unidade em que o candidato pretende ser bolsista (É possível se inscrever em até três Etecs ou Fatecs).

Os selecionados serão entrevistados pelo diretor da unidade e a concessão do benefício precisa ser chancelada pelo Núcleo Regional de Administração do CPS.

A expectativa é que os bolsistas selecionados passem por uma capacitação e comecem a atuar na primeira quinzena de outubro. Serão concedidas 2.368 bolsas, distribuídas por todas as Etecs e Fatecs do Estado. Cada unidade do Centro Paula Souza terá, no mínimo, quatro beneficiários. Os recursos para os primeiros seis meses são da ordem de R$ 7,1 milhões.