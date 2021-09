Alpargatas abre dois programa de trainee; vagas pagam R$ 7 mil

A Alpargatas abriu dois programas de trainee – o Trainee Global 2022 e o Trainee Industrial 2022. Ao todo, são 32 vagas disponíveis.

O Trainee Global 2022 conta com 20 vagas. Além de São Paulo, há oportunidades para Madri (Espanha), Hong Kong (China) e Los Angeles (Estados Unidos).

Os requisitos são os seguintes: estar em qualquer curso de bacharelado, com conclusão entre 2018 e 2021, ter inglês avançado e, no caso de ser um estrangeiro, possuir visto de moradia e trabalho no país. Experiência profissional prévia e conhecimento em outros idiomas poderão ser considerados diferenciais.

Já o Trainee Industrial 2022 oferece 12 oportunidades nas unidades fabris na Paraíba, Minas Gerais e Pernambuco.

Os candidatos devem ter graduação entre 2018 e 2021 em Engenharia ou áreas correlatas, além de ter disponibilidade para trabalhar em Campina Grande (PB), Santa Rita (PB), Montes Claros (MG) e Carpina (PE).

Os benefícios para os dois programas englobam vale refeição ou refeitório, assistência médica, assistência odontológica, previdência privada, seguro de vida, gympass (São Paulo), day-off no dia de aniversário, short friday no verão, home-office e dress code informal.

Se interessou? Se inscreva até dia 6 de outubro aqui. Boa sorte!