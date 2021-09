Lotofácil pode pagar R$ 7,8 milhões nesta quarta; veja os números

Atualizada às 20h31

A Lotofácil, concurso 2324, pode pagar R$ 7,8 milhões nesta quarta-feira (dia 15) ao apostador que adivinhar as 15 dezenas da noite.

São elas:

01 – 04 – 07 – 08 – 11

13 – 14 – 16 – 17 – 19

21 – 22 – 23 – 24 – 25

Ninguém levou o prêmio principal da Lotofácil sorteada nesta terça-feira (dia 14). Trezentos e seis apostas, porém, fizeram 14 pontos e ganharam prêmios individuais de R$ 1.870,40.

Foram premiadas ainda 12.047 apostas que acertaram 13 números com R$ 25.

Veja os números sorteados para a Lotofácil nesta terça-feira.

Mega-Sena

A Mega-Sena, concurso 2409, pode pagar R$ 3 milhões na noite desta quarta. A quantia pode ser angariada pode aquele que adivinhar as seis dezenas da sorte.

Confira:

02 – 29 – 39 – 49 – 52 – 58

No último sábado (dia 11), um apostador da cidade de Araruama, no Rio de Janeiro, levou sozinho a bolada de R$ 46.317.095,04.

Sessenta e cinco apostadores também chegaram bem perto de se tornarem milionários. Eles acertaram a quina e ganharam R$ 59.322,24 cada um.

Outras 4.828 apostas acertaram apenas quatro números, mas mesmo assim foram premiadas com R$ 1.140,94 cada uma.

Veja os números sorteados no último sábado para a Mega-Sena.

Quina

A Quina continua acumulada e pode pagar R$ 4,4 milhões pra quem acertar as cinco dezenas do concurso 5658.

Veja os números de hoje:

28 – 32 – 34 – 37 – 66

No último sorteio, realizado na terça-feira (dia 14), nenhum apostador acertou as cinco dezenas, mas 89 pessoas fizeram a quadra e cada uma ganhou R$ 5.961,95.

A Quina prêmio ainda 5.349 apostas que acertaram o terno com R$ 149,17.

Clique aqui para ver os números de terça-feira.

Super Sete

A Super Sete está acumulada e pode pagar R$ 1,4 milhão ao sortudo que acertar o prêmio principal do concurso 144, sorteado na noite de hoje no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Veja os números:

0 – 1 – 0 – 0 – 9 – 9 – 7

No último concurso, sorteado na segunda-feira (13), apenas dois apostadores chegaram perto de ganhar o prêmio principal. Eles acertaram seis das sete dezenas sorteadas e ganharam R$ 14.777,61 cada um.

Na faixa dos 5 acertos, 44 apostas levaram R$ 959,58.

Veja os números de segunda-feira da Super Sete.

Entenda como funcionam os sorteios

Reprodução/ Google

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam.

O Metro World News acompanha os sorteios em tempo real e divulga o resultado imediatamente em suas redes sociais e no site.