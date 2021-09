Super Sete: veja a sequência premiada desta segunda-feira

Atualizada às 20h23

O concurso 143 da Super Sete pode pagar R$ 1,3 milhão àquele que acertar os sete números desta segunda-feira (dia 13).

Veja o resultado:

2 – 2 – 5 – 7 – 8 – 1 – 1

O último sorteio da Super Sete foi na sexta-feira (dia 10), quando ninguém levou o prêmio principal. Nenhum apostador acertou também a faixa dos seis números.

Leia também:

Confira o sorteio da Quina, que pode pagar R$ 2,4 milhões

Lotofácil sorteia R$ 1,5 milhão; confiras as dezenas desta segunda-feira

Acusado de aplicar golpe em Juliana Paes é preso no interior de São Paulo

Quarenta e três apostas, contudo, acertaram a quina e cada uma delas ganhou R$ 1.065,23.

Veja os números sorteados na última sexta-feira.

O sorteio da Super Sete mudou de horário e agora não é mais realizado na parte da tarde, às 15h, mas de noite, a partir das 20h, como todas as outras loterias.

Entenda como funcionam os sorteios

Foto: Reprodução

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam.

O Metro World News acompanha os sorteios em tempo real e divulga o resultado imediatamente em suas redes sociais e no site.