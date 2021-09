Confira o sorteio da Quina, que pode pagar R$ 2,4 milhões

Atualizada às 20h23

A Quina, concurso 5656, pode pagar R$ 2,4 milhões nesta segunda-feira (dia 13). Para levar a quantia, é necessário adivinhar as cinco dezenas da sorte.

Confira:

30 – 31 – 41 – 44 – 60

No sábado passado (dia 11), ninguém acertou a faixa principal da Quina, e o prêmio acumulou.

Vinte e seis apostadores fizeram a quadra (quatro pontos) e cada um deles ganhou R$ 16.319,41.

Outras 2.669 apostas fizeram três pontos (o terno) e cada uma delas levou para casa R$ 239,06 cada uma.

Veja os números sorteados para a Quina no sábado.

Entenda como funcionam os sorteios

Reprodução/ Google

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam.

O Metro World News acompanha os sorteios em tempo real e divulga o resultado imediatamente em suas redes sociais e no site.