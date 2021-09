SP: Prefeitura de Birigui recebe inscrições de concurso com 74 vagas na área de educação

A Prefeitura de Birigui, no interior de São Paulo, recebe inscrições para o concurso público com 74 vagas na área de educação. Os salários variam de R$ 1.937,63 a R$ 3.770,93. Os candidatos têm até o dia 14 de outubro para se inscrever pela internet.

Segundo o edital, todas as oportunidades oferecidas exigem nível superior. Há vagas para educador auxiliar de oficina curricular (5 vagas), educador de creche (10), professor auxiliar (14), professor de educação especial (CR), professor de educação infantil (10), professor I 1º ao 5º ano do ensino fundamental e de Educação de Jovens e Adultos – EJA (30) e professor II de educação física (5).



Além dos salários, os selecionados também vão receber os benefícios de até R$ 550 referentes ao vale-alimentação e ao prêmio de assiduidade.

As inscrições serão recebidas até o dia 14 de outubro no site da Fundação Vunesp, organizadora do certame. A taxa custa R$ 75.

Os candidatos farão uma prova objetiva, de caráter eliminitória e classificatória, prevista para o dia 14 de novembro. Além disso, será feita a análise de títulos.

Cronograma: