Lotofácil sorteia R$ 4 milhões nesta terça-feira; veja as dezenas

A Lotofácil, concurso 2322, sorteou na noite desta terça-feira (dia 14) prêmio estimado em R$ 4 milhões. Para tentar levar a bolada, é preciso acertar as 15 dezenas.

Confira:

01 – 02 – 05 – 06 – 07

11 – 12 – 13 – 14 – 16

18 – 21 – 22 – 23 – 24

No sorteio de ontem, embora ninguém tenha levado o prêmio principal da Lotofácil, 187 apostas fizeram 14 pontos e cada uma delas ganhou R$ 1.851,74.

Leia também:

Quina: concurso 5657 pode paga R$ 3,3 milhões; confira

Suspeito de roubos é preso vivendo no esgoto na Grande São Paulo

Temperatura cai em São Paulo nesta quarta-feira; veja a previsão

Outras 7.283 apostas acertaram 13 números e ganharam R$ 25.

Clique e veja os números sorteados para a Lotofácil na segunda-feira.

Lotomania

Ainda nesta noite rolou o concurso 2213 da Lotomania, com prêmio máximo avaliado em R$ 2,2 milhões. É necessário acertar as 20 dezenas para tentar angariar a quantia.

Veja o resultado:

05 – 08 – 19 – 29 – 31

33 – 43 – 44 – 47 – 50

53 – 60 – 64 – 68 – 75

76 – 83 – 85 – 87 – 95

Na sexta-feira passada (dia 10), ninguém marcou a totalidade dos pontos.

Cinco pessoas, entretanto, fizeram 19 acertos e levaram R$ 42.321,44 cada.

Outras 63 marcaram 18 dezenas corretamente e ganharam R$ 2.099,28.

Relembre aqui o último sorteio da Lotomania.

Dupla Sena

Já a Dupla Sena, concurso 2273, pode pagar R$ 250 mil nesta terça-feira.

Veja o resultado dos dois sorteios:

1º sorteio: 09 – 12 – 14 – 23 – 38 – 44

2º sorteio: 05 – 08 – 19 – 22 – 37 – 50

No sábado (dia 11), uma pessoa levou, sozinha, R$ 3.601.405,06 por ter acertado a faixa principal do primeiro sorteio. Quem fez cinco pontos – 39 apostadores – recebeu R$ 1.770,55.

Já no segundo sorteio, não houve ganhadores da faixa principal da Dupla Sena. Catorze pessoas, porém, levaram R$ 4.439,01 por cinco acertos.

Perdeu a Dupla Sena de sábado? Clique aqui.

Entenda como funcionam os sorteios

Reprodução/ Google

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam.

O Metro World News acompanha os sorteios em tempo real e divulga o resultado imediatamente em suas redes sociais e no site.