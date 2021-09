Licenciamento 2021: dono de carro placa final 7 tem até dia 30 para quitar imposto em SP

Donos de carro com placa final 7 têm até o próximo dia 30 de setembro para quitarem o licenciamento anual obrigatório.

O prazo vale para proprietários que não optaram pela antecipação do pagamento do imposto no início do ano.

Neste ano, o valor do imposto único cobrado sobre os carros é de R$ 89,91.

LEIA TAMBÉM:

O licenciamento 2021 pode ser quitado em qualquer agência bancária, diretamente nos caixas de autoatendimento, apenas com o número do Renavam. É possível ainda pagar o imposto pelo Internet banking.

O veículo que tiver pendências de IPVA ou multas em atraso não poderá ser licenciado até que toda a documentação esteja em dia.

Após o pagamento do licenciamento, o proprietário pode baixar o download do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) para imprimir. Neste ano, o documento não será encaminhado às residências pelo corrreio. O download pode ser feito nos sites do Poupatempo, Detran.SP e Denatran.

O motorista for flagrado dirigindo carro não licenciado paga multa de R$ 293,47, ganha sete pontos na CNH e tem seu carro apreendido para o pátio do Detran.SP.