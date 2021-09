Programa de Jovem Aprendiz da TIM oferece 60 vagas

O Programa de Jovem Aprendiz TIM 2021 oferece 60 vagas para São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná.

Segundo a empresa, os novos talentos irão aprender sobre a gestão de sua comunicação e de seu tempo de trabalho, a importância do respeito nas interações e como contribuir com desenvolvimento das pessoas e com seu próprio.

Para participar da seleção, o candidato precisa estar cursando ou ter completado o Ensino Médio e/ou Ensino Técnico e disponibilidade para trabalhar seis horas por dia. Além disso, ele não pode ter atuado como jovem aprendiz na TIM anteriormente ou estar atuando como Jovem Aprendiz em outra organização.

Os benefícios das vagas são os seguintes: Vale Alimentação, Vale Refeição, Assistência Médica, Assistência Odontológica, Convênios TIM, Auxílio Funeral, Happy Day, Seguro de Vida, Vale Transporte, Aparelho e chip de voz e dados.

Se interessou? Cadastre seu currículo aqui.