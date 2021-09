Mulher é presa por sortear serviços de prostituição em rifa na Bahia

Uma mulher foi presa em flagrante na última quarta-feira (dia 1º) por sortear serviços de prostituição por meio de rifas em Salvador, na Bahia.

A prisão aconteceu quando a Polícia Civil desmontou uma casa de prostituição no bairro do Itaigara. Equipes da Dercca (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente) receberam denúncia de exploração sexual e se dirigiram ao local – uma mansão.

A polícia contou que a mulher negociava as vítimas por meio rifas virtuais. As sorteadas eram obrigadas a fazer os programas com o vencedor.

Em um dos cards havia números para até 100 clientes. As mulheres eram negociadas juntamente com uísque e cerveja. Todo o esquema era divulgado em uma rede social.

Cerca de R$ 50 mil foram apreendidos pela polícia no total, somando quantias em dólares, euros e reais. Maquinetas de cartão de crédito, cadernos com anotações e documentos das mulheres também foram encontrados.