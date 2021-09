SP: Abertas inscrições do programa que vai pagar R$ 1 mil para manter alunos do Ensino Médio na escola

Começaram nesta quinta-feira (2) as inscrições para o programa Bolsa do Povo Educação, para os estudantes mais vulneráveis do Ensino Médio da rede estadual de ensino de São Paulo. A ação prevê o pagamento de benefício no valor de R$ 1 mil, por ano letivo, e tem como objetivo principal o combate à evasão escolar.

As inscrições estavam previstas para começar no último dia 30, porém, só hoje o Governo de São Paulo liberou o início dos cadastros. Assim, os interessados terão até o dia 13 para entrar no site do Bolsa do Povo e se inscrever.



Os pagamentos serão feitos proporcionalmente ao ano letivo e estão condicionados à frequência escolar mínima de 80%, à dedicação de duas a três horas de estudos pelo aplicativo Centro de Mídias SP e à participação nas avaliações de aprendizagem. Os estudantes da 3ª série do Ensino Médio devem ainda realizar atividades preparatórias para o ENEM.

Dados da Secretaria de Educação indicam que há 3,5 milhões de alunos matriculados na rede estadual de ensino, com cerca de 770 mil em situação de pobreza ou extrema pobreza. Destes, 1,2 mil estão no ensino médio, sendo 267 mil em vulnerabilidade.

No total, o governo vai investir R$ 400 milhões no programa, com aportes de R$ 100 milhões ainda em 2021 e de R$ 300 milhões no ano letivo de 2022.