SP: Bombeiros usam ‘CãoBeiro’ para alertar sobre cuidados no feriado de 7 de setembro

O Corpo de Bombeiros de São Paulo fez uma publicação no seu Twitter nesta quinta-feira (2) alertando sobre os cuidados que as pessoas devem ter no feriado de 7 de setembro. O que chamou a atenção dos usuários foi o “CãoBeiro” que, com muita fofura, destacou sobre os riscos de consumir bebidas alcóolicas e dirigir. Veja abaixo:

Passando um “CãoBeiro” na sua timeline pra avisar que não é para exagerar nesse feriado.

⚠️ Cuidado ao ingerir bebidas alcoólicas e dirigir. Além de ser crime, você coloca a sua vida e a de todos que ama em risco; pic.twitter.com/VNnrWZ1pQe — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) September 2, 2021

Em outra postagem, o “CãoBeiro” alertou que, ao ir para a praia, os pais sempre devem ter muito cuidado com as crianças no mar. Elas sempre devem estar sob a supervisão de um adulto.



Além disso, o ‘bombeiro animal’ lembrou que, antes de sair de casa, todos devem verificar o estado dos equipamentos elétricos e do gás de cozinha, para evitar riscos de incêndio.