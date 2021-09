Tentativa de assalto em frente à casa do prefeito de São Paulo termina com um suspeito morto

Uma tentativa de assalto em frente à casa do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), terminou com um suspeito morto nesta quarta-feira (dia 1º).

O caso aconteceu nesta manhã, em Interlagos. Dois homens em uma moto pararam em frente a um carro, onde estavam dois policiais militares à paisana. Ao anunciar o assalto, uma das agentes – que estava do lado de fora do veículo – sacou a arma e atingiu um dos suspeitos. Em seguida, o PM que estava no banco do motorista saiu com um revólver na mão.

O criminoso atingido pelo disparo morreu no local. O outro conseguiu escapar.

Os dois PMs fazem parte da equipe de segurança do prefeito e estavam aguardando a chegada da filha dele, que seria levada para a escola.

O caso foi registrado no 11º DP da cidade.