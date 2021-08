VÍDEO: Babá pula do terceiro andar de prédio para fugir de patroa na Bahia

Um vídeo gravado por um morador mostrou o momento em que a babá Raiana Silva, de 25 anos, pulou do terceiro andar de um prédio para fugir da patroa, em Salvador, na Bahia. Segundo a mulher, ela era mantida em cárcere privado e sofria agressões. Veja as imagens abaixo:

O caso aconteceu na última quarta-feira (25), no bairro do Imbuí. Raiana contou que começou a trabalhar na casa há uma semana, mas foi impedida pela patroa de deixar o local. Ela diz ter sido vítima de agressões. Com medo, entrou no banheiro e conseguiu sair pelo basculante. A babá não conseguiu se segurar e caiu do terceiro andar. Ela sofreu uma fratura no pé, mas foi socorrida e levada a um hospital.



O caso foi denunciado à Polícia Civil, que ouviu a patroa, identificada como Melina Esteves França, e depois ela foi liberada. No entanto, as investigações seguem em andamento, com oitiva de testemunhas e de outras ex-funcionárias da mulher.

Em depoimento, Raiana disse que morava no município de Itanagra, na Bahia, e que viu o anúncio do emprego na internet. Assim, ela entrou em contato e a negociação do trabalho foi feita por telefone. Ela só foi conhecer a patroa quando chegou em Salvador e, quando as agressões começaram, pediu demissão, mas foi impedida de deixar o imóvel.

Na quinta-feira (26), o Ministério Público do Trabalho (MPT) também passou a apurar o caso. Segundo o órgão, a patroa disse que houve uma briga entre ela e a babá e a jovem se trancou no banheiro. Antes da queda, a dona da casa disse que ligou para a Polícia Militar. O MPT diz que investiga se houve situação de cárcere privado e maus-tratos.