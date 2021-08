Lotofácil pode pagar R$ 1,5 milhão nesta segunda-feira; Quina sorteia R$ 700 mil

A Lotofácil, concurso 2309, pode pagar R$ 1,5 milhão ao apostador que adivinhar as 15 dezenas desta segunda-feira (dia 16).

No último sábado (dia 14), uma pessoa acertou sozinha a faixa principal e levou nada menos do que R$ 3.340.869,43. A aposta foi feita por meio do canal eletrônico, não sendo possível identificar sua origem.

Outras 265 pessoas “bateram na trave”, adivinhando 14 pontos. Cada uma delas receber R$ 1.441,47.

Àqueles que adivinharam 13 dezenas na Lotofácil – 8.835 apostas – coube o humilde prêmio de R$ 25.

Veja como foi o último sorteio da Lotofácil.

Quina

A Quina também saiu para um único felizardo no sábado e hoje sorteia prêmio estimado em R$ 700 mil no concurso 5633. Pode levar a quantia quem acertar as cinco dezenas da noite.

A aposta vencedora do fim de semana também foi feita pelo canal eletrônico. O misterioso ganhador recebeu R$ 18.669.331,02.

Cento e trinta e três pessoas ganharam R$ 8.038,78 por terem marcado a quadra (quatro pontos) e outras 10.186 receberam R$ 157,83 pelo terno (três acertos).

Os números sorteados na ocasião foram: 04 – 16 – 32 – 41 – 69

Super Sete

Logo mais, às 15h, rola o concurso 131 da Super Sete. A sequência correta de sete números pode pagar R$ 2,8 milhões.

Na sexta-feira passada (dia 13), a primeira faixa premiada foi a dos seis números. Três pessoas ganharam R$ 12.588,64 cada.

Quem fez cinco acertos, por sua vez, recebeu prêmios individuais de R$ 980,93. Foi o caso de 55 jogadores.

Relembre o sorteio da Super Sete de sexta-feira.

Sabe como funcionam os sorteios? Entenda

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas nas segunda, quartas e sextas-feiras, a partir das 15h.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há platéia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.

As apostas para as loterias da noite podem ser feitas até as 19h em qualquer casa lotérica do País ou pela internet, clicando aqui. Apenas maiores de 18 anos estão aptos a jogar.