Super Sete: veja os números sorteados nesta sexta-feira

O apostador que acertaras sete dezenas sorteadas pela Super Sete nesta sexta-feira (dia 13) vai levar para casa um prêmio acumulado de R$ 2,7 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Super Sete nesta sexta-feira são:

9, 0, 6, 0, 6, 7, 2

No último sorteio da Super Sete, na quarta-feira, nenhum apostador acertou as sete dezenas premiadas, e também não houve acertadores na faixa das seis dezenas.

Quarenta e seis apostadores acertaram 5 números e cada um vai levar para casa um prêmio de R$ 1.129,01.

LEIA TAMBÉM:

Hoje tem ainda sorteio da Lotofácil e da Quina

A Caixa Econômica Federal sorteia também nesta sexta-feira a Lotofácil e Quina, que estão com prêmios acumulados estimados em R$ 3,5 milhões e R$ 16,5 milhões, respectivamente.

Os sorteios das duas loterias acontecem a partir das 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica até 19h. A aposta simples da Lotofácil custa R$ 2,50 e a da Quina, R$ 2.