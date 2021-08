São Paulo faz repescagem e aplica 2ª dose da vacina contra a covid-19 hoje e amanhã

A cidade de São Paulo vacina contra a covid-19 nesta segunda (dia 16) e terça-feira (dia 17) pessoas com mais de 18 anos que ainda não receberam o imunizante e todos aqueles que já podem receber a segunda dose.

Clique aqui para conferir os locais para a vacinação.

Ainda hoje, a Prefeitura deve divulgar o calendário para novos grupos que receberão a imunização.

Documentos necessários

Para tomar a vacina contra a covid-19 em São Paulo, o morador deverá apresentar o CPF e cartão do SUS. Também deverá apresentar comprovante de residência da Capital em formato impresso ou digital. Se o documento estiver em nome de algum parente, o candidato à vacina deverá apresentar documentos que comprovem o parentesco.

Pré-cadastro

Antes de ir ao posto de saúde para se imunizar, o morador da Capital deve fazer seu pré-cadastro no site Vacina Já, do governo do estado, que agiliza o tempo de atendimento e diminui as filas nos postos de vacinação. Basta preencher os dados com o nome completo, endereço, telefone, CPF e data de nascimento.

De Olho na Fila

Pelo site ‘De Olho na Fila’, o contribuinte pode verificar a movimentação de pessoas em cada um dos postos da cidade de São Paulo e verificar a situação das filas. Com isso, pode escolher o melhor horário para ir tomar a sua vacina, se protegendo contra aglomeração.