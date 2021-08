Taxas de ocupação de UTI para pacientes covid estão em torno de 45% no Estado de SP, aponta governo

As taxas de ocupação de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para pacientes diagnosticados com covid-19 estão em 45,57% em São Paulo, informou nesta quarta-feira (dia 11) o governo do Estado durante coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes.

Já na Grande São Paulo, a taxa é de 42,79%. O número absoluto de internados em UTI covid é de 4.720 pessoas.

O número total de casos da doença registados no Estado é de 4.138.421. Já o de óbitos é de 141.664.

Segundo o secretário estadual da Saúde, Jean Gorinchteyn, houve queda de 8,1% no número de casos, 8% em internações, 9% em óbitos, resultados obtidos com o avanço da vacinação, que precisa seguir.

Vacina

Segundo o Vacinômetro, 41,4 milhões de doses da vacina contra a covid-19 já foram aplicadas no Estado de São Paulo.

Sessenta e cinco por cento da população elegível já recebeu pelo menos uma dose, enquanto 26% já contam com o esquema vacinal completo.

Ontem o governo de São Paulo atingiu um novo recorde de aplicação de vacinas em um único dia, com 640,5 mil doses aplicadas nos 645 municípios. A meta é proteger toda a população adulta com ao menos uma dose até a próxima segunda-feira (dia 16).

A partir de 18 de agosto deve ser iniciada a imunização de jovens com idade entre 12 e 17 anos, iniciando-se por aqueles com deficiência, comorbidades, gestantes e puérperas.