Veja a premiação da Lotofácil e da Quina para o sorteio desta quarta-feira

A Lotofácil volta a sortear nesta quarta-feira um prêmio estimado em R$ 1,5 milhão, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

Para concorrer, o apostador tem até 19h para fazer sua aposta nas lotéricas de todo o país. A aposta simples da Lotofácil custa R$ 2,50.

O sorteio será realizado a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

SORTEIO DE TERÇA-FEIRA

No sorteio desta terça-feira, um apostador de Natal, no Rio Grande do Norte, levou para casa o prêmio de R$ 1.424.500,12 da loteria.

Também foram premiados os 298 acertadores da faixa dos 14 números, com R$ 1.431,85, e os 9.296 da faixa das 13 dezenas, com R$ 25.

Clique e veja os números sorteados nesta terça-feira para a Lotofácil

Quina continua desafiando sorte dos apostadores

Outro sorteio e mais uma vez nenhum vencedor. A Quina continua acumulada e para esta quarta-feira o prêmio já atingiu a casa dos R$ 12,5 milhões, de acordo com dados do site da Caixa Econômica Federal.

Sessenta e nove apostas acertaram a quadra e cada uma delas levou para casa R$ 11.459,22. O terno foi acertado por nada menos do que 6.743 apostas e cada uma delas ganhou R$ 176,33.

Clique aqui para ver os números sorteados para a Quina desta terça-feira.

Assim como a Lotofácil, as apostas da Quina vão até 19h e o sorteio é realizado a partir das 20h.

O Metro World News acompanha o sorteio em tempo real e divulga o resultado em seu site e nas redes sociais imediatamente. Acompanhe!

Super Sete paga R$ 2,6 milhões

Outra loteria que continua acumulado sorteio após sorteio é a Super Sete, que para esta quarta-feira promete pagar um prêmio de R$ 2,6 milhões para quem acertar as sete dezenas.

Diferentemente das demais loterias, a Super Sete corre a partir das 15h, logo as apostas devem ser feitas até momentos antes do sorteio.