Facebook e Recode oferecem mais de 10 mil vagas em cursos gratuitos de tecnologia para jovens

Estão abertas as inscrições para 12 cursos virtuais gratuitos oferecidos pelo Facebook em parceria com a organização Recode. Podem se inscrever jovens a partir de 15 anos, que estejam em situação de vulnerabilidade social. São mais de 10 mil vagas.

Entre os cursos disponíveis estão marketing digital, desenvolvimento de sistemas web (módulos básico e intermediário), programação, entre outros (veja a relação completa abaixo). A carga horária varia entre 40h e 100h, de acordo com a disciplina escolhida.



Um dos destaques deste ano é o curso de desenvolvimento de games, no qual os alunos poderão aprender todas as etapas do processo de criação.

Para se inscrever, os candidatos devem entrar na página do programa “Conectando seu futuro” na internet. Não é exigido nenhum conhecimento prévio de tecnologia.

Segundo a Recode, as aulas podem ser realizadas por qualquer computador, tablet ou celular com acesso à internet. Os participantes receberão um certificado após a conclusão do curso.

Veja a lista de cursos disponíveis:

Análise de dados com ferramentas de Business Inteligence

Criando Infra na Nuvem

Desenvolvimento de games

Desenvolvimento de sistemas web (módulo básico)

Desenvolvimento de sistemas web (módulo intermediário)

Ferramentas digitais para o trabalho

Gestão e empregabilidade

Mediação de Leitura para profissionais de bibliotecas

Marketing Digital

Programação

Reprogramando o seu futuro

Tecnologias para o futuro

Desde seu lançamento em 2019, o programa “Conectando seu Futuro” já alcançou mais de 30 mil jovens. No último ciclo do programa, iniciado em 2020 e encerrado no início deste ano, mais de 10 mil pessoas concluíram as formações, disponíveis para moradores de todas as regiões do país.