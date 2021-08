SP: vacinação de grupo com 24 anos contra covid-19 continua nesta quarta-feira

As Unidades Básicas de Saúde (UBS), postos e drive-thru da Capital continuam nesta quarta-feira vacinando o público-alvo na faixa dos 24 anos contra covid-19, conforme o cronograma da prefeitura de São Paulo.

De acordo com o calendário de vacinação, nesta quinta será a vez de jovens na faixa dos 23 anos e na sexta-feira os moradores com 22 anos.

Veja o calendário completo no site Vacina Sampa (clique aqui).

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Para tomar a vacina contra a covid-19 em São Paulo, o morador deverá apresentar o CPF e p cartão do SUS. Também deverá apresentar comprovante de residência da Capital em formato impresso ou digital. Se o documento estiver em nome de algum parenteCo candidato à vacina deverá apresentar documentos que comprovem o parentesco.

CADASTRO

Antes de ir ao posto de saúde para se imunizar, o morador da Capital deve fazer seu pré-cadastro no site Vacina Já, do governo do estado, que agiliza o tempo de atendimento e diminui as filas nos postos de vacinação. Basta preencher os dados com o nome completo, endereço, telefone, CPF e data de nascimento.

DE OLHO NA FILA

Pelo site ‘De Olho na Fila’, o contribuinte pode verificar a movimentação de pessoas em cada um dos postos da cidade de São Paulo e verificar a situação das filas. Com isso, pode escolher o melhor horário para ir tomar a sua vacina, se protegendo contra aglomeração.

SEGUNDA DOSE

Todos os postos de São Paulo estão disponíveis todos os dias para aqueles que precisam completar a vacinação com a segunda dose. Pelo site De Olho na Fila é possível ver quais vacinas estão disponíveis para a complementação da campanha vacinal.

Clique e veja a relação de todos os postos de São Paulo