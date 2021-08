Bombeiros salvam menino de 2 anos que ficou com cabeça presa em panela de pressão, em Goiás

O Corpo de Bombeiros socorreu um menino de 2 anos que ficou com a cabeça presa dentro de uma panela de pressão, em Carmo do Rio Verde, no norte de Goiás. A família relatou que a criança brincava quando colocou o objeto e não conseguiu retirar mais. Apesar do susto, ele não ficou ferido.

O caso aconteceu na tarde de terça-feira (10). Segundo os bombeiros, a família acionou a corporação desesperada por não conseguir retirar a panela da cabeça da criança.



Os socorristas foram até a casa e usaram um alicate para cortar as bordas do produto. “Foram utilizadas técnicas de busca e salvamento e com o uso de um alicate e movimentos leves o objeto foi retirado sem provocar ferimentos na vítima. A família, aliviada, agradeceu o trabalho dos bombeiros”, destacou a corpração.

O menino ficou calmo durante todo o trabalho de resgate. Os bombeiros alertam para evitar que crianças brinquem com objetos nos quais podem acabar presas, como as panelas de pressão.