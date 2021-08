Governo de SP lança parceria com Procon para coibir venda de madeiras ilegais

O governo de Estado de São Paulo firmou uma parceria com o Procon-SP para criar uma força-tarefa contra a comercialização de madeira nativa ilegal e desmatamento irregular.

A força-tarefa será composto por técnicos do Procon, agentes da secretaria estadual do Meio Ambiente e policiais ambientais e passará a vistoriar empresas que vendem madeira para verificar a procedência e coibir a venda ilegal.

“São Paulo aumentou sua cobertura vegetal em 3%. É um estado que respeita o meio ambiente, que assinou e renovou o seu compromisso com o Acordo de Paris e assinou o seu compromisso com o Race to Zero para no ano 2050 zerar a emissão de carbono aqui no estado”, afirmou Doria.

Durante o anúncio da parceria, secretário estadual do Meio Ambiente disse que 40% da madeira ilegal retirada da Amazônia passa pelas estradas de São Paulo.

LEIA TAMBÉM:

O objetivo da ação é promover a fiscalização em diversas esferas: regulatória, criminal e na defesa do consumidor. O cidadão poderá fazer denúncias por meio de canal específico disponibilizado pela Fundação Procon-SP no site https://www.procon.sp.gov.br/denuncia-ambiental/.

Em outra frente de ação, a parceria pretende premiar as empresas que fazem a gestão adequada de resíduos sólidos, e para isso quer atrair ONGs para recolher lixo eletrônico descartando no meio ambiente.